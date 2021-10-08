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Farrukhabad News: गैस टैंकर की टक्कर से कोल्ड स्टोर संचालक की मौत

Thu, 22 Oct 2026 01:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:09 AM IST
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Cold store operator killed after being hit by a gas tanker
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोहम्मदाबाद। इटावा-बरेली हाईवे पर गुप्ता भट्ठा के पास पीछे से आ रहे गैस टैंकर(कैप्सूल) की टक्कर से बाइक सवार कोल्ड स्टोरेज मालिक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया। हादसे की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया।


जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर निवासी सचिन गुप्ता (33) का मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में मदनपुर व काली नदी के बीच इटावा-बरेली हाईवे पर श्रीश्याम लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज है। दोपहर करीब 3.30 बजे सचिन बाइक से घर से कोल्ड स्टोरेज आ रहे थे। रास्ते में गुप्ता भट्ठा के निकट पीछे से आ रहे गैस टैंकर चालक ने टक्कर मार दी। इससे सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में चोटें आई। जानकारी पर पहुंचे परिजन व कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी उन्हें अपने वाहन से मोहम्मदाबाद स्थित निजी अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद फर्रुखाबाद रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बताया गया कि सचिन हेलमेट नहीं लगाए था। टैंकर में गैस भरी होने से पुलिस ने कब्जे में नहीं लिया था। गैस खाली करने के लिए टैंकर गैसिंगपुर स्थित इंडियन बॉटलिंग गैस प्लांट चला गया था। बाद में पुलिस ने टैंकर को फिर कब्जे में लेने पहुंची। सचिन के पिता अनिल गुप्ता देसी घी के कारोबारी हैं। सचिन तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके परिवार में पत्नी नेहा गुप्ता, 10 वर्षीय बेटा व आठ वर्षीय बेटी है। सचिन की मौत से मां सीता गुप्ता, पत्नी व बच्चे रो-रोकर बेहाल हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा ने बताया कि गैस टैंकर को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में कार्रवाई की जाएगी।
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