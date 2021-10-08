Farrukhabad News: बच्चों ने रंगों से खींचा विकसित भारत का खाका

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विद्यार्थियों ने शिक्षा, तकनीक, स्वच्छता, पर्यावरण व विकास से जुड़े आकर्षक पोस्टर बनाए। प्रतियोगिता के अंत में पांच श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन किया गया। चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रधानाचार्य बहोरन लाल ने सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया।विद्यालय परिसर में मंगलवार को विद्यार्थियों की ओर से तैयार पोस्टर व कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अभिभावकों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। भाजपा के महामंत्री अमन गुप्ता, पंकज शुक्ला, नरेंद्र यादव, मुकेश दुबे, राजेश बाथम, राजू अहिरवार, ज्ञानेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे। उधर, अमृतपुर के गांव करनपुर दत्त के प्राथमिक विद्यालय प्रथम में पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई। बच्चों ने पोस्टर बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।पोस्टर प्रतियोगिता में रिया चौहान प्रथमफर्रुखाबाद। महाराजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय बढ़पुर में पोस्टर प्रतियोगिता हुई। भाजपा के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के मंत्री धीरेंद्र वर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को विकसित भारत की संकल्पना में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। पोस्टर प्रतियोगिता में रिया चौहान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर संयुक्त रूप से मोना बाथम व सरस्वती तिवारी रहीं। तृतीय स्थान पर रश्मि देवी एवं अपूर्वा द्विवेदी संयुक्त विजेता रहीं। इससे पहले महाविद्यालय के संरक्षक डॉ. राहुल तिवारी व सचिव रोहित तिवारी ने स्वागत किया। शिक्षक गजेंद्र सिंह राजपूत, डॉ. मधुबाला अवस्थी, सुनील कुमार राजपूत आदि रहे।