Farrukhabad News: अनुपम दुबे की कोई साली नहीं तो साढ़ू कहां से आया

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जनपद कानपुर के विष्णुपुरी निवासी सुशील कुमार अग्रवाल ने माफिया अनुपम दुबे के साढ़ू अशोक दुबे, शिवम उर्फ सुलभ दुबे, आकाश, रामअवतार पाठक व अज्ञात के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें आधी रात को जबरन दीवार गिराकर कब्जा करने, धर्मशाला में रखे लोहे के गाटर लूटने, फर्जी दस्तावेजों से धर्मशाला में बिजली का कनेक्शन लेने का आरोप लगाया गया है। हालांकि धर्मशाला की दुकानों पर कब्जा होने और किराया वसूलने की भी बात सामने आ रही है।लोगों में चर्चा है कि मुख्य मार्ग के किनारे स्थित इस धर्मशाला पर कई ओहदेदारों लोगों की नजरें लगी हैं। इससे कब्जे के मामले को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए आरोपियों में से एक को माफिया अनुपम दुबे का साढ़ू बताया गया। माफिया के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन ने बताया कि उनकी भाभी मीनाक्षी दुबे की कोई बहन नहीं है तो साढ़ू कहां से आए। इस मामले में पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए। सीओ सिटी अभय वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। इसके बाद विवेचक सभी बिंदुओं पर जांच कर आख्या देता है। यदि किसी आरोपी को अनुपम दुबे का साढ़ू बताया गया है और अनुपम दुबे की कोई साली नहीं है तो पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराई जाएगी।