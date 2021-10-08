Farrukhabad News: गंगा के बाद अब रामगंगा पुल के चार जोड़ खुले

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रामगंगा पुल काफी पुराना है। इटावा-बरेली हाईवे के चौड़ीकरण के बाद से इस पर यातायात का भार बढ़ा है। 24 घंटे में 20 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। इसके चलते पुलों की हालत बिगड़ गई है। रामगंगा पुल के चार जोड़ों के बीच स्थान अधिक होने से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही थी। साथ ही हादसे की भी आशंका थी। चार दिन पूर्व एनएचएआई के अधिकारियों ने चारों जोड़ की मरम्मत शुरू कराई। काम करने में दिक्कत न आए, इसके लिए चारों जोड़ के पास कोन व बोल्डर रख दिए गए। इससे पुल का आधा से अधिक हिस्सा ब्लॉक है। दो वाहन एक साथ पुल से पास नहीं हो पा रहे हैं। दिन में कई बार जाम की स्थिति बन रही है। बुधवार सुबह वहां कोई पुलिस कर्मी भी नजर नहीं आया जो यातायात को नियंत्रित करता।पांचाल घाट पुल के तीन जोड़ों में फिर बढ़ा स्थानपांचाल घाट स्थित गंगा नदी पर बने पुल की हालत ठीक नहीं है। कई बार उसकी मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं। करीब एक माह पूर्व पुल के एक जोड़ की मरम्मत कराई गई थी। उसके अलावा दो अन्य जोड़ों में भी स्थान बढ़ गया है। दो जोड़ों में सीमेंट निकलने के बाद सरिया दिखाई देने लगी है। इससे मरम्मत के काम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही हादसे की भी आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने पुल की सही से मरम्मत कराने की मांग की है।जाम लगने से दिक्कतफोटो-26 कुलदीप।रामगंगा पुल के उस पार शाहजहांपुर के हुल्लापुर निवासी कुलदीप ने बताया कि चार दिन से मरम्मत का काम बंद है। पुल के जोड़ के पास तोड़-फोड़ किए जाने से स्थान और बढ़ गया है। बोल्डर व कोन रखे होने से जाम लगता है। इससे दिक्कत आ रही है।फोटो-27 रामकेश।रामगंगा पुल के पास मिले रामकेश ने बताया कि इन दिनों रामगंगा में बाढ़ आई है। इससे चारों तरफ पानी भरा है। पशुओं को चराने के लिए उन्हें इस तरफ आना पड़ता है। जाम लगा होने से पशुओं को इस ओर लाने में दिक्कत होती है। साथ ही पशुओं के खुर खोदे गए जोड़ों में फंस जाते हैं।