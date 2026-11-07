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Farrukhabad News: बर्न यूनिट के एक वार्ड में एसी खराब, स्टाफ भी कम

Sat, 07 Nov 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:28 PM IST
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AC faulty in a burn unit ward; staff also in short supply
फर्रुखाबाद। डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल की बर्न यूनिट दिवाली से पहले ही गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। यहां स्टाफ की भारी कमी है और एक वार्ड में एयर कंडीशनर भी खराब पड़ा है। रात के समय मरीजों को उचित देखभाल नहीं मिल पाती है।
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झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए बनी यह यूनिट बनने के बाद से ही पूरे स्टाफ के बिना चल रही है। यूनिट में 10 बेड के दो वार्ड हैं, जहां सुबह, दोपहर और रात की शिफ्टों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात रहते हैं। रात में मरीज अक्सर लावारिस जैसे हो जाते हैं। उनकी देखरेख के लिए जीरियाट्रिक वार्ड की स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया है। कई बार स्टाफ नर्स के न आने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही मरीजों का इलाज करने को मजबूर होते हैं। एक वार्ड में लगी दो एसी में से एक खराब है। बेड पर ऑक्सीजन की लाइनें भी बंद हैं, जिससे गंभीर मरीजों को सिलिंडर से ऑक्सीजन दी जाती है।
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दिवाली पर तैयारी और सीएमएस का बयान
दिवाली पर आतिशबाजी से झुलसे लोगों के आने की आशंका को देखते हुए स्टाफ को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएस जगमोहन शर्मा ने बताया कि झुलसे मरीजों के लिए सभी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे स्टाफ मौजूद रहेगा। यदि कोई उपकरण खराब है, तो उसे शनिवार को ठीक करवा दिया जाएगा।
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