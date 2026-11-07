Farrukhabad News: बर्न यूनिट के एक वार्ड में एसी खराब, स्टाफ भी कम

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झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए बनी यह यूनिट बनने के बाद से ही पूरे स्टाफ के बिना चल रही है। यूनिट में 10 बेड के दो वार्ड हैं, जहां सुबह, दोपहर और रात की शिफ्टों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात रहते हैं। रात में मरीज अक्सर लावारिस जैसे हो जाते हैं। उनकी देखरेख के लिए जीरियाट्रिक वार्ड की स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया है। कई बार स्टाफ नर्स के न आने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही मरीजों का इलाज करने को मजबूर होते हैं। एक वार्ड में लगी दो एसी में से एक खराब है। बेड पर ऑक्सीजन की लाइनें भी बंद हैं, जिससे गंभीर मरीजों को सिलिंडर से ऑक्सीजन दी जाती है।दिवाली पर तैयारी और सीएमएस का बयानदिवाली पर आतिशबाजी से झुलसे लोगों के आने की आशंका को देखते हुए स्टाफ को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएस जगमोहन शर्मा ने बताया कि झुलसे मरीजों के लिए सभी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे स्टाफ मौजूद रहेगा। यदि कोई उपकरण खराब है, तो उसे शनिवार को ठीक करवा दिया जाएगा।