Farrukhabad News: रात में मनाई दिवाली, सुबह फंदे से लटका मिला शव

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थाना क्षेत्र के गांव अभयपुर निवासी विश्वेश्वर सिंह का पुत्र आदित्य कुमार उर्फ सुनील (27) खेती कर परिवार का पालन-पोषण करता था। दीपावली की रात उसने परिवार के साथ त्योहार मनाया। घर में दीपक जलाए और सभी के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद रात करीब नौ बजे वह घर के पीछे स्थित अहाते में चला गया। रात में किसी समय उसने छप्पर की बल्ली में मफलर का फंदा लगाकर जान दे दी।सोमवार सुबह करीब पांच बजे उसकी मां मुन्नी देवी अहाते में पहुंचीं तो बेटे का शव बल्ली से लटका देखा। उनकी चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से शव नीचे उतारा गया और पुलिस को सूचना दी गई।मृतक तीन भाइयों में बीच का था। उसके चार वर्षीय बेटी सुरभि और ढाई वर्षीय बेटा सूर्यांश है। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। भाई शिशुपाल ने बताया कि आदित्य पर काफी कर्ज था, जिसके चलते वह परेशान रहता था। उपनिरीक्षक कपिल कुशवाहा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।