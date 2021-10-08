फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   510 sisters tied Rakhis on the wrists of their brothers imprisoned in jail.

Farrukhabad News: जेल में बंद भाइयों की कलाई पर 510 बहनों ने बांधी राखी

Sat, 29 Aug 2026 12:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
510 sisters tied Rakhis on the wrists of their brothers imprisoned in jail.
फर्रुखाबाद। राखी का त्योहार जेल में धूमधाम से मनाया गया। जेल में बंद भाइयों की कलाई राखी बांधने का सिलसिला शाम तक चलता रहा। 510 बहनों ने जेल पहुंचकर भाइयों को राखी बांधकर मुंह मीठा कराया। उनकी लंबी उम्र की कामना की।
विज्ञापन


फतेहगढ़ के जिला कारागार में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए शुक्रवार सुबह से ही बहनें पहुंचने लगीं। 8:30 बजे से बहनों को जेल में प्रवेश दिया जाने लगा। दिन चढ़ने के साथ बहनों की भीड़ बढ़ती चली गई। कई महिलाएं गोद में बच्चा लिए तो दूसरे हाथ में भाई के लिए राखी, मिठाई व फल का झोला था।
विज्ञापन

भीड़ बढ़ने पर महिलाओं व युवतियों को जेल के गेट पर खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार भी करना पड़ा। जेल के अंदर जब भाई से मिलन हुआ तो उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। भाई की कलाई पर राखी बांध कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद जब भाई से विदाई ली तो उनके आंसू भी छलकते दिखे। 510 बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। उनके साथ 216 बच्चे भी अपने मामा से मिले और मीठी-मीठी बातें कीं। इसके अलावा दो महिला बंदियों से पांच भाइयों ने जेल पहुंचकर राखी बंधवाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed