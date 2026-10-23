Etawah News: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, चालक फरार

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वैदपुरा थाना क्षेत्र के बनामई गांव निवासी गौरव उर्फ बृजेश जोशी रायनगर में रेहड़ी लगाकर परिवार की आजीविका चलाता था। बृहस्पतिवार को वह बाइक से सामान खरीदने के लिए जसवंतनगर कस्बा आया था। रात में सामान लेकर घर लौटते समय छिमारा रोड पर हरकूपुर गांव के सामने उसकी बाइक ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। टक्कर लगने से गौरव सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।सूचना पर पुलिस पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायल गौरव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।बड़े भाई बृजेश ने बताया गौरव पांच भाइयों में दूसरे नंबर का था।मां रानी देवी सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर और चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।