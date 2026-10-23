Etawah News: ग्वालियर के नाले में मिला युवक का शव, परिजन ने कोतवाली घेरकर लगाया हत्या का आरोप

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बृजेंद्र 11 अक्तूबर को कोतवाली क्षेत्र के एक रिश्तेदार की नाबालिग बेटी की तलाश कराने के लिए पुलिस टीम के साथ गुजरात के वापी गए थे। पुलिस ने किशोरी को तलाश करने के साथ उसे ले जाने के आरोपी युवक और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वापसी के दौरान कार में जगह कम होने के कारण बृजेंद्र और उनका एक अन्य रिश्तेदार वापी में ही रह गए थे। दोनों बाद में ग्वालियर पहुंचे, जहां से बृजेंद्र अचानक लापता हो गए।दूसरा रिश्तेदार इटावा लौट आया और परिजन को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने बृजेंद्र की तलाश शुरू की और ग्वालियर में उनकी गुमशुदगी की सूचना भी दी। इसी बीच 21 अक्तूबर को ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में एक नाले से उनका शव बरामद हुआ। हाथ पर लिखे नाम के आधार पर शव की पहचान की गई। ग्वालियर पुलिस ने 22 अक्तूबर को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे परिजन एंबुलेंस में शव लेकर कोतवाली पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक के भाई विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बृजेंद्र की गुमशुदगी के मामले में नामजद युवक को पुलिस थाने लेकर आई थी, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। उन्होंने उसी युवक पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की।अधिकारियों ने दो घंटे तक आक्रोशित परिजन को समझाया और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए और शव अपने साथ ले गए। शुक्रवार को शव का अंतिम संस्कार किया गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि ग्वालियर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बृजेंद्र 20 अक्तूबर को नाले के पास बैठे दिखाई दिए थे। आशंका है कि शराब पीने के बाद नाले में गिरने से उनकी मौत हुई।वहीं, सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र की पुलिस ने कराया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। परिजन ने एक करीबी व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।