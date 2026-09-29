Etawah News: युवक का बाजरे के खेत में मिला शव, हत्या की आशंका

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नगला धोबी निवासी उर्मिला देवी सोमवार शाम को अपने बाजरे के खेत में घास लेने गई थीं। खेत में पहुंचने पर उन्हें कई जगह फसल टूटी और अस्त-व्यस्त दिखाई दी। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा तो खेत के बीच में एक युवक का शव पड़ा दिखा। शव पर सफेद रंग की बनियान और बैंगनी रंग की नेकर थी। शव देखकर घबराई उर्मिला गांव पहुंची और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। सूचना पर थानाध्यक्ष कमल भाटी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव की पहचान कराने के प्रयास के साथ ही साक्ष्य जुटाए गए।इसी बीच मैनपुरी के मीठेपुर के राजीव ने पहुंचकर शव की पहचान भाई संजीव उर्फ छोटे (30) के रूप में की। राजीव के मुताबिक भाई अविवाहित था और हाईवे स्थित एक ढाबे पर काम करता था। 26 सितंबर से वह लापता था। राजीव ने बताया खेत में कई स्थानों पर बाजरे की फसल टूटी और अस्त-व्यस्त मिलने पर हत्या किए जाने की आशंका है।थानाध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि मृतक के शराब पीने का आदी होने की जानकारी मिली है। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।