Etawah News: लाखों की धोखाधड़ी में महिला गिरफ्तार

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शक्ति नगर मालगोदाम रोड निवासी राकेश कुमार त्रिपाठी ने चार दिसंबर 2022 को प्रवीण कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी दीपिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि वेलेमो मोटोहब प्राइवेट लिमिटेड नाम से इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी स्थापित करने और पूर्व फर्म की देनदारियों का भुगतान करने के नाम पर उनसे 23,33,941 रुपये लिए गए। विज्ञापन



रकम वापस मांगने पर टालमटोल की गई। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि विवेचना के दौरान कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उनके इस्तेमाल की धाराएं भी बढ़ाई गईं। महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।(संवाद) शक्ति नगर मालगोदाम रोड निवासी राकेश कुमार त्रिपाठी ने चार दिसंबर 2022 को प्रवीण कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी दीपिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि वेलेमो मोटोहब प्राइवेट लिमिटेड नाम से इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी स्थापित करने और पूर्व फर्म की देनदारियों का भुगतान करने के नाम पर उनसे 23,33,941 रुपये लिए गए।रकम वापस मांगने पर टालमटोल की गई। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि विवेचना के दौरान कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उनके इस्तेमाल की धाराएं भी बढ़ाई गईं। महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।(संवाद)

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इटावा। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी स्थापित करने और पूर्व फर्म की देनदारियों का भुगतान करने के नाम पर 23.33 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने स्वामी टोला निवासी दीपिका गुप्ता को गिरफ्तार किया। उसके पति प्रवीण कुमार गुप्ता को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।