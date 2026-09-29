Etawah News: 50 शैया अस्पताल परिसर में भरा पानी, परेशान रहे मरीज

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मरीजों का आरोप था कि रविवार को अस्पताल की ओपीडी बंद रहने के बाद भी अस्पताल परिसर में भरा पानी नहीं निकलवाया गया। इसके चलते सोमवार को मरीजों को बड़ी दिक्कतें हुईं। अगर अस्पताल प्रशासन सक्रिय होता तो उन्हें यह दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। अस्पताल के सीएमएस डॉ. संदीप गुलाटी ने बताया कि नगर पंचायत बकेवर को जलभराव की सूचना उन्होंने दी है और पानी निकालने के लिए पंपसेट लगवाने को कहा है।इसके साथ ही अस्पताल के पीछे स्थित जनता विद्यालय इंटर कॉलेज व जनता डिग्री कॉलेज परिसर में भी जलभराव हो गया। इसके कारण सोमवार को कॉलेज की छुट्टी कर दी गई। सोमवार सुबह कॉलेज आए तमाम छात्र-छात्राओं को वापस जाना पड़ा। कॉलेज प्रशासन ने पानी निकालने के लिए परिसर में पंप लगवाए हैं।