Etawah News: निलंबित शिक्षक के समर्थन में उतरे ग्रामीण

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सैफई विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय बिरौली के इंचार्ज प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार माथुर का नौ अक्तूबर को वीडियो सामने आया था। इसमें वह मुंडे सिर वाले बच्चे के सिर पर थाप देते दिखाई दिए थे। वीडियो का संज्ञान लेकर बीएसए डॉ. राजेश कुमार ने शिक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कराई थी। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ नवोदय विद्यालय समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराते थे। उनके हटने से पढ़ाई प्रभावित होगी। ज्ञापन देने वालों में प्रधान परमानंद, कल्लू मिश्रा, केदार सिंह, साधना सिंह, रोहन, जितेंद्र समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे।

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इटावा। बच्चे के सिर पर तबले की तरह थाप देने का वीडियो वायरल होने पर निलंबित शिक्षक दिनेश कुमार माथुर के समर्थन में अब ग्रामीण उतर आए हैं। सोमवार को ग्राम प्रधान समेत बडी संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक को उसी विद्यालय में बनाए रखने की मांग की।