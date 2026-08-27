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यूपी बोर्ड : परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि अब पांच सितंबर

Thu, 27 Aug 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:06 AM IST
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UP Board: Last date for exam applications is now September 5.
इटावा। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारियों के बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच सितंबर कर दी है। तिथि बढ़ने से उन छात्र-छात्राओं और विद्यालयों को राहत मिलेगी, जो निर्धारित समय में आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।
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माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए भी कागजी प्रक्रिया चल रही है। परिषद ने परीक्षा फॉर्म, फीस जमा करने और छात्र-छात्राओं का विवरण ऑनलाइन अपलोड करने को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। निर्देशों के अनुसार विद्यालयों को छात्र-छात्राओं से परीक्षा शुल्क लेकर एकमुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में एक सितंबर 2026 तक जमा करना होगा। इसके बाद पांच सितंबर तक छात्र-छात्राओं का विवरण परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा। छह सितंबर से 11 सितंबर तक अपलोड किए गए डाटा की जांच और आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। इस अवधि में नए छात्र-छात्राओं का डाटा अपलोड नहीं किया जाएगा। वहीं, फोटोयुक्त नामावली और अन्य अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। डीआईओएस अतुल कुमार सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सभी निर्देशों का जिले के विद्यालयों में पालन कराया जाएगा। विद्यालय प्रधानाचार्यों को समयसीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए जाएंगे।
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