Etawah News: डेंगू के दो व मलेरिया का एक मरीज पॉजिटिव मिला

विज्ञापन

इटावा। जिले में लगातार डेंगू के मामले में बढ़ रहे हैं। इसमें बच्चे, बड़े व वृद्ध डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। बुधवार को संयुक्त जिला अस्पताल में 326 मरीजों में डॉक्टर ने डेंगू, टायफायड मलेरिया के लक्षण दिखने पर उनके खून की जांच करवाई गई। इस दौरान 56 मरीजों की डेंगू की जांच की गई, इसमें दो मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसी तरह 148 मरीजों की टायफायड की इसमें कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला जबकि 122 मरीजों की मलेरिया की जांच की गई, जिसमें एक मरीज पॉजिटिव पाया गया। दोनों मरीजों को जिला अस्पताल में पहले से इलाज चल रहा था। डेंगू के लक्षण दिखने पर उनकी जब जांच की गई तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई। दोनों मरीजों का डॉक्टर की निगरानी में इलाज चल रहा है। (संवाद)