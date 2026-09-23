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Etawah News: डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा आज से

Wed, 23 Sep 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:33 PM IST
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D.El.Ed. third semester exam from today
इटावा। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा आज से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगी। इसमें जिले के 1351 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
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डीएलएड परीक्षा प्रभारी आदर्श तिवारी ने बताया कि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, एचएमएस इस्लामिया इंटर कॉलेज और श्री शीतल प्रसाद सोरावल इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। तीनों केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा प्रभारी ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें। (संवाद)
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