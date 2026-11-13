Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Two accused arrested for assaulting a security guard at CHC Maheva

Etawah News: सीएचसी महेवा में सुरक्षा गार्ड से मारपीट के दो आरोपी गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 10:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:43 PM IST
विज्ञापन
Two accused arrested for assaulting a security guard at CHC Maheva
बकेवर। सीएचसी महेवा में सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि अजीतमल थाना क्षेत्र के दरबटपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह सेंगर सीएचसी महेवा में सुरक्षा गार्ड हैं। बुधवार रात करीब नौ बजे महेवा निवासी राघवेंद्र शुक्ला उर्फ बंटू को चार-पांच लोग घायल अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंचे थे। तीमारदारों ने इमरजेंसी डॉक्टर के बारे में पूछा तो गार्ड ने डॉक्टर के खाना खाने के बाद आने की बात कही।
विज्ञापन


इस पर तीमारदार आक्रोशित हो गए और गार्ड के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने गार्ड को पीटते हुए अस्पताल के बाहर तक खींच लिया। मारपीट की घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। गार्ड धर्मेंद्र सिंह सेंगर की तहरीर और फुटेज के आधार पर पुलिस ने दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


शुक्रवार को पुलिस टीम ने लालपुर निवासी बॉबी शुक्ला और महेवा निवासी बाबू दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed