Etawah News: सीएचसी महेवा में सुरक्षा गार्ड से मारपीट के दो आरोपी गिरफ्तार

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थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि अजीतमल थाना क्षेत्र के दरबटपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह सेंगर सीएचसी महेवा में सुरक्षा गार्ड हैं। बुधवार रात करीब नौ बजे महेवा निवासी राघवेंद्र शुक्ला उर्फ बंटू को चार-पांच लोग घायल अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंचे थे। तीमारदारों ने इमरजेंसी डॉक्टर के बारे में पूछा तो गार्ड ने डॉक्टर के खाना खाने के बाद आने की बात कही।इस पर तीमारदार आक्रोशित हो गए और गार्ड के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने गार्ड को पीटते हुए अस्पताल के बाहर तक खींच लिया। मारपीट की घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। गार्ड धर्मेंद्र सिंह सेंगर की तहरीर और फुटेज के आधार पर पुलिस ने दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।शुक्रवार को पुलिस टीम ने लालपुर निवासी बॉबी शुक्ला और महेवा निवासी बाबू दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।(संवाद)