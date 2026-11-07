Etawah News: घायल कुत्ते का इलाज कराना पड़ा महंगा, कोटेदार को काटा

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कोटेदार शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि करीब एक महीने पहले आवारा कुत्ते के शरीर पर घाव हो गए थे। इसके बाद वह लगातार उसकी देखभाल और उपचार करा रहे थे। कुत्ते को कई बार इंजेक्शन भी लगवाए गए थे। अब उसकी हालत में काफी सुधार हो चुका था और केवल आखिरी इंजेक्शन लगना बाकी था।इसी दौरान अचानक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और काटकर घायल कर दिया। घटना के बाद शिव प्रकाश सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनका उपचार किया और एहतियात के तौर पर एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई। (संवाद)