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Etawah News: आठ दिन से ट्रांसफार्मर खराब, फसलों की सिंचाई ठप

Tue, 06 Oct 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:26 PM IST
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Transformer out of order for eight days; crop irrigation stalled.
फोटो: 6 रीतौर गांव में खराब पड़ा ट्रांसफार्मर। स्रोत ग्रामीण
इकदिल। बिजली उपकेंद्र इकदिल के गांव रीतौर में किसान जगन्नाथ के खेत पर लगा 63 केवीए का ट्रांसफार्मर करीब आठ दिन से खराब पड़ा है। इससे आसपास के सात किसानों के ट्यूबवेल बंद हैं। सिंचाई न होने से किसानों को आलू और लहसुन की बोआई में देरी होने की चिंता सताने लगी है।
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किसानों का कहना है कि ट्रांसफार्मर पर सात ट्यूबवेल कनेक्शन होने से क्षमता से अधिक लोड रहता है और यह बार-बार खराब होता है। किसान जगन्नाथ ने बताया कि उन्होंने क्षमता वृद्धि के लिए कई बार बिजली निगम को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
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इसके चलते उसके साथ क्षेत्र के किसान सुखवासी, रेवती राम, छकोड़ी लाल, जगन्नाथ, सत्यनारायण, कृष्ण गोपाल और शिवदत्त इस समस्या से जूझ रहे हैं। एसडीओ प्रेमचंद ने बताया कि अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृत होते ही नया ट्रांसफार्मर लगवाया जाएगा। (संवाद)
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