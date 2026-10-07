फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Instructor Prashant Kamal honored for his contribution to education.

Etawah News: शिक्षा में योगदान के लिए अनुदेशक प्रशांत कमल सम्मानित

Wed, 07 Oct 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 07 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Instructor Prashant Kamal honored for his contribution to education.
फोटो 31:: राजकीय आईटीआई के अनुदेशक प्रशांत कमल (मध्य में) को सम्मानित करते आयोजक। स्रोत-स्वयं
इटावा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) इटावा के अनुदेशक एवं एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्व कुलपति प्रो. एचएन मिश्रा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कानपुर में पांच अक्तूबर को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।
विज्ञापन

समारोह में कानपुर के उद्योगपति मुरारी लाल अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गुरुबंत कोठारी और संस्था के अध्यक्ष सुष्मित मिश्रा ने प्रशांत कमल को पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस पर दिया जाता है।
विज्ञापन

कानपुर स्थित प्रो. एचएन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से आयोजित पूर्व कुलपति प्रो. एचएन मिश्रा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1972 में पूर्व कुलपति प्रो. एचएन मिश्रा ने की थी। पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed