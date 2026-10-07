Etawah News: योजनाओं का लाभ पात्रों मिले और पराली जलाने से रोकने पर जोर

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बीडीओ ने ग्राम सचिवों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची का जल्द सत्यापन कर पात्र और अपात्र लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही कायाकल्प योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रस्तावित कार्यों को तत्काल पूरा कराने पर जोर दिया।एडीओ पंचायत इंद्रपाल सिंह भदौरिया ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत सभी गांवों में रोस्टर के अनुसार साफ-सफाई कराई जा रही है। ग्राम सचिव इसकी नियमित निगरानी करें और सफाई व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही न होने दें।बैठक में एडीओ ग्राम्य विकास प्रवीण शाक्य, एडीओ समाज कल्याण अंकुर यादव, एडीओ कृषि हर्ष कुमार, जेई एमआई चंद्रपाल, आदित्य देव चौहान, अशोक परिहार ,अजय कुमार, अनुष्का दुबे, तरुण पाल रहे।