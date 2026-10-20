Etawah News: 37 की जांच में डेंगू के तीन नए मरीज मिले

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इटावा। जिले में डेंगू के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को संयुक्त जिला अस्पताल में 255 मरीजों की डेंगू, टाइफाइड मलेरिया के लक्षण दिखने पर उनके खून की जांच करवाई गई। इस दौरान 37 मरीजों की डेंगू की जांच की गई, इसमें तीन मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसमें दो मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में डेंगू के निकले जबकि एक भर्ती मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही मरीजों को जल्द सही होने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। (संवाद)