Etawah News: घर में आग लगने से गृहस्थी जली, पुत्र पर आग लगाने का आरोप

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पीड़िता राजकुमारी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसका पुत्र शराब पीकर गाली-गलौज करता है। रविवार शाम को भी उसने गाली-गलौज करते हुए उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की थी। इसकी शिकायत करने के लिए परिवार के लोग थाने गए थे।पीड़िता के देवर संजीव ने बताया कि थाने से वापस लौटने पर घर में आग लगी देखकर वह दंग रह गए उसने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। भतीजा आए दिन शराब पीकर गाली-गलौज करता है।घटना में घर का सामान और कुछ नकदी भी जल गई। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया आरोपी से पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)