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Etawah News: घर में आग लगने से गृहस्थी जली, पुत्र पर आग लगाने का आरोप

Tue, 20 Oct 2026 01:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 20 Oct 2026 01:47 AM IST
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Household belongings destroyed in a house fire; son accused of setting the blaze.
भरथना। नगला मोढ़ादेव गांव में रविवार रात करीब नौ बजे राजकुमारी के घर में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में घर में रखी नकदी समेत गृहस्थी जलकर नष्ट हो गई।
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पीड़िता राजकुमारी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसका पुत्र शराब पीकर गाली-गलौज करता है। रविवार शाम को भी उसने गाली-गलौज करते हुए उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की थी। इसकी शिकायत करने के लिए परिवार के लोग थाने गए थे।
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पीड़िता के देवर संजीव ने बताया कि थाने से वापस लौटने पर घर में आग लगी देखकर वह दंग रह गए उसने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। भतीजा आए दिन शराब पीकर गाली-गलौज करता है।
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घटना में घर का सामान और कुछ नकदी भी जल गई। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया आरोपी से पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)
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