Etawah News: अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का डांडिया-गरबा महोत्सव संपन्न

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मां गौरी की आरती और दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महोत्सव में 200 से अधिक महिला-पुरुषों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान शहर के एक वृद्धाश्रम की नौ माताओं को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में गरबा नृत्य किया। पुरुषों और बच्चों ने भी डांडिया नृत्य का आनंद लिया।नगर पालिका परिषद इटावा की अध्यक्ष ज्योति संटू गुप्ता ने कार्यक्रम में पहुंचकर आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आगंतुकों के लिए जलपान और रात्रिभोज की व्यवस्था भी की गई थी।महोत्सव की रूपरेखा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. स्नेहलता उमराव ने तैयार की। उन्होंने पूरे कार्यक्रम का संचालन भी किया। महासभा की इटावा इकाई के मैनेजमेंट ग्रुप ने तैयारियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चार वर्षों के अंतराल में आयोजित यह पहला महोत्सव उत्साह और भक्ति के बीच यादगार बन गया। संवाद