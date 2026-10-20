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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   The 'phool bangla' (floral pavilion) of Mother Dakshineshwari Devi, adorned with white flowers

Etawah News: सफेद फूलों से सजा मां दक्षिणेश्वरी देवी का फूल बंगला

Tue, 20 Oct 2026 01:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 20 Oct 2026 01:24 AM IST
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The 'phool bangla' (floral pavilion) of Mother Dakshineshwari Devi, adorned with white flowers
फोटो 12:: प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में अष्टमी को सजा फूल बंगला। स्रोत: आयोजक
इटावा। नवरात्र की अष्टमी पर रविवार को यमुना तलहटी में स्थित शहर के प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर पर फूल बंगला सजाया गया। इस मौके पर माता दक्षिणेश्वरी देवी का मनमोहक शृंगार किया गया। मंदिर पर शाम से देर रात तक श्रद्धालु मातारानी के शृंगार के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को महंत सुबोधानंद महाराज ने प्रसाद वितरित किया।
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कालीबाड़ी मंदिर पर रविवार को देसी-विदेशी सफेद फूलों से माता दक्षिणेश्वरी देवी के भवन को सजाया गया। मातारानी के गर्भगृह को सफेद आर्किड, जरबेरा, सफेद गुलाब, कारनेशन, ग्लेडियस, जिप्सी, डेजी, सफेद गुलदाउदी फूलों से सजाया गया। इसके साथ चांदी के छत्र के नीचे विराजमान मातारानी को स्वर्ण मुकुट और स्वर्ण आभूषण पहनाए गए।
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मंदिर में स्थापित राधा-कृष्ण, गणेश जी, राम दरबार व शिवालय को भी फूलों से सजाया गया। सफेद फूलों से सजे फूल बंगले में विराजमान माता को श्रद्धालु अपलक निहारते दिखे। माता के शृंगार के दर्शन के लिए भक्तों का शाम से ही मंदिर पर आना-जाना शुरू हो गया। देर रात तक भक्त मंदिर पर माता के दर्शन के लिए पहुंचे।
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मंदिर के महंत स्वामी सुबोधानंद महाराज के सानिध्य में रात को शृंगार आरती हुई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माता का गुणगान किया। आरती के बाद स्तुति हुई और प्रसाद वितरित किया गया।
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