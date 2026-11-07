Etawah News: चार शुभ मुहूर्तों के साथ आज मनाया जाएगा दीपोत्सव

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आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज सुबह 11:27 बजे शुरू होगी और नौ नवंबर को दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी। दीपावली पर प्रदोष काल शाम 5:31 बजे से रात 8:09 बजे तक रहेगा। गृहस्थों के लिए इसी अवधि में स्थिर लग्न के दौरान महालक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे।उनके आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दिवाली को प्रकाश और खुशियों के पर्व के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। दिवाली की रात माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं, निशिता काल रात 11:39 बजे से 12:31 बजे तक रहेगा। यह समय तांत्रिक साधना और काली पूजा के लिए विशेष माना जाता है।पूजा के प्रमुख मुहूर्तलक्ष्मी पूजन : शाम 5:54 से रात 7:50 बजे तकप्रदोष काल : शाम 5:31 से रात 8:09 बजे तकवृषभ काल : शाम 5:54 से रात 7:50 बजे तकनिशिता काल : रात 11:39 से 12:31 बजे तकशांति और सौहार्द के साथ मनाएं दीपावलीडीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने लोगों से दीपावली का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है। सभी लोग एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्व मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान साफ-सफाई, बिजली, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।सुरक्षा व्यवस्था में नहीं होगी चूक, सुरक्षित मनाएं पर्वएसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने लोगों से दीपावली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि आतिशबाजी करते समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें और प्रतिबंधित स्थानों पर पटाखे न जलाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अराजकता की सूचना तत्काल पुलिस को दें। त्योहार की खुशियां मनाएं, लेकिन दूसरों की सुरक्षा और सुविधा का भी ध्यान रखें।