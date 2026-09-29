Etawah News: बादलों की ओट छंटेगी, अब चढ़ेगा पारा, 34 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

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वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन आंशिक रूप से बादल रहेंगे। इसके बाद 30 सितंबर को न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 33 डिग्री रहेगा। एक अक्तूबर को भी तापमान 25 से 33 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।दो अक्तूबर से गर्मी और बढ़ सकती है। इस दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तीन और चार अक्तूबर को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। इन दिनों आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्वानुमान है।