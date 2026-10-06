Etawah News: इटावा-कन्नौज हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें खराब, छाया रहता अंधेरा

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शाम के समय दुकानों के बाहर की रोशनी के चलते मुख्य मार्ग पर कुछ जगह तो उजाला रहता है, लेकिन रात में बाजार और प्रतिष्ठान बंद होने के बाद यही मार्ग अंधेरे में डूब जाता है। रात भर इस मुख्य मार्ग से पैदल राहगीरों के साथ ही दोपहिया और चारपहिया वाहनों का आवागमन रहता है। ऐसे में सड़क पर रोशनी न होने से हमेशा ही दुर्घटना का खतरा बना रहता है।हाईवे का यह हिस्सा नपा के वार्ड 19 और 18 के अंतर्गत आता है। वार्ड 19 के सभासद रोहित भंसाली ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें बंद होने की जानकारी उन्होंने नपा प्रशासन को दे दी है और जल्द लाइटें ठीक कराने का आश्वासन दिया गया है।वर्जनस्काई लिफ्ट में खराबी के कारण स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। स्काई लिफ्ट को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। लिफ्ट ठीक होते ही स्ट्रीट लाइटों को चालू करा दिया जाएगा।- संतोष कुमार मिश्रा, ईओ