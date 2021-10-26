फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Sleeper coach added to Subedarganj-Valsad Special train.

Etawah News: सूबेदारगंज-वलसाड स्पेशल ट्रेन में स्लीपर कोच बढ़ा

Tue, 13 Oct 2026 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Sleeper coach added to Subedarganj-Valsad Special train.
इटावा। उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने सूबेदारगंज-वलसाड स्पेशल ट्रेन में एक अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह कदम यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उठाया गया है। सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 04177 सूबेदारगंज-वलसाड और ट्रेन संख्या 04178 वलसाड-सूबेदारगंज में स्लीपर कोच का एक स्थायी कोच बढ़ाया गया है। पहले इस ट्रेन में कुल 19 कोच थे, जो अब बढ़कर 20 हो गए हैं। नए संयोजन में दो एसएलआर/डी, आठ सामान्य, नौ स्लीपर और एक एसी तृतीय कोच शामिल हैं। यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोच की संख्या बढ़ने से यात्रियों को आगामी त्योहारों पर यात्रा में अतिरिक्त दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed