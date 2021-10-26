Etawah News: स्कूल बस-कार की भिड़ंत एयरबैग खुलने से बची जान

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इकदिल। ददोरा-मानिकपुर मार्ग पर सोमवार सुबह ददोरा मोड़ के पास स्कूल बस और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एयरबैग खुलने से कार सवार युवक बाल-बाल बच गया। शहर की नवीन मंडी स्थित यदुवंशनगर निवासी बितेंद्र कुमार ने बताया कि वह कार से बहादुरपुर घार जा रहे थे। तभी सामने से आ रही स्कूल बस से उनकी कार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन एयरबैग खुलने से उनके गंभीर चोटें नहीं आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाया और हादसे की जांच शुरू कर दी।(संवाद)