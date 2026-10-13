Etawah News: सैफई ने अलीगढ़ को 8-0 से हराया, वाराणसी छात्रावास ने झांसी को दी शिकस्त

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संवाद न्यूज एजेंसीइटावा। प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई की टीम ने अलीगढ़ मंडल को 8-0 से करारी शिकस्त दी। वहीं, वाराणसी छात्रावास की टीम ने झांसी मंडल को 7-0 से हराकर अपनी ताकत दिखाई। लीग चरण के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया।जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में दूसरे दिन कुल आठ मुकाबले खेले गए। पहले मैच में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ने वाराणसी मंडल को 5-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में झांसी छात्रावास ने प्रयागराज मंडल को 3-0 से शिकस्त दी। तीसरे मैच में मेरठ मंडल ने लखनऊ मंडल को 4-1 से पराजित किया। चौथे मुकाबले में वाराणसी छात्रावास ने झांसी मंडल को 7-0 से हराया।पांचवें मैच में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने अलीगढ़ मंडल के खिलाफ आठ गोल दागे और 8-0 से एकतरफा जीत दर्ज की। छठे मुकाबले में बरेली मंडल ने मुरादाबाद मंडल को 1-0 से हराया, जबकि सातवें मैच में बस्ती मंडल ने चित्रकूट मंडल को 5-1 से पराजित किया। दिन का आठवां मुकाबला वाराणसी मंडल और सहारनपुर मंडल के बीच खेला गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी सर्वेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों, तीन खेल छात्रावासों और दो स्पोर्ट्स कॉलेज की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।