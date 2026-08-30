Etawah News: निकासी न होने से बारिश का पानी घरों में घुसा

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-लोगों ने पालिका के खिलाफ जताई नाराजगी, बोले-सफाई न होने से उठानी पड़ रही परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीबकेवर। बारिश से बकेवर लखना कस्बों में कई मुहल्लों में जलभराव हो गया है। कस्बा बकेवर के जनता विद्यालय इंटर कॉलेज, जनता डिग्री कॉलेज के मैदान व रास्तों पर बारिश का पानी भर गया है। नगर पंचायत कार्यालय के सामने रास्ते पर जलभराव है। लोगों ने प्रशासन से पानी निकलवाने की गुहार लगाई है।बारिश के पानी से नहर राजवाहों के पानी से बकेवर कस्बा के शास्त्री नगर मोहल्लें जलभराव हो गया है। लोगों के घरों में दरवाजे तक पानी भरा गया है। इसके कारण उस मुहल्ले में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शास्त्री नगर में रहने वाले तौफीक अहमद बताते है गली में पानी भर गया। कई लोगों के दरवाजे पर पानी भरा है।लोगों आवश्यक काम से आने जाने के लिए पानी में घुसकर ही आना जाना पड़ रहा है। पानी में बदबू भी आ रही है। दयाशंकर राठौर, जोर सिंह, संतोष कुमार हफीज, बड़े सिंह बालक राम इदरीस, रामसिंह, शोभाराम कदीर कुरैसी आदि के घरों तक पानी भर गया है। इसके अलावा इटावा रोडपर विद्याविहार मोहल्ले में तालाब की तरफ रास्ते पर भर गया।जिससे लोगों को समस्या हो रही है। वहां रहने वाले राजीव पाठक ने बताया कि घरों के बाहर पानी भरा है पानी में घुसकर ही आना जाना पड़ रहा है।जनता विद्यालय इंटर कालेज परिसर में मैदान के व रास्ते पर पानी भरा है। शनिवार को सुबह जलभराव के कारण विद्यालय आने पर छात्र छात्राओं की छुट्टी करनी पड़ी। डिग्री कॉलेज के परिसर में जलभराव से स्टाफ को व छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही।कस्बा के लोगों कहना है कि नगला बनी से होकर जो नाला गया है। नाला की सफाई न होने से व तालाब का मछली पालन वाले ठेकदारों ने नाला में पाइपों से निकलने वाले स्थानों पर जाल लगा रखे हैं जिसके कारण पानी की निकासी सही रफ्तार से नही हो पा रही है। कस्बा लखना में ठाकुरान मुहाल में गलियों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है।वर्जनपानी निकासी के लिए कुछ पंपिंग सेट लगाने को कहा गया है कुछ पंपिंग सेट खराब है। उनको सही कराने को कहा गया है। वह एक दो दिन में सही हो पाएंगे। पानी निकासी की समस्या को दिखवाकर निदान कराने का प्रयास किया जाएगा।-सुचेता अरोड़ा, ईओ नगर पंचायत बकेवर व लखना।