ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन जीरो : प्रो. रामगोपाल

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शुक्रवार शाम अखिलेश यादव की ओर से बनाए गए केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे प्रो. रामगोपाल ने पूजा करने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि सपा पर टिप्पणी करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। उनके अनुसार, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो ही होगा।प्रो. रामगोपाल ने राहुल गांधी के फोन टैप किए जाने के सवाल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि केवल राहुल गांधी ही नहीं, सभी लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। मंदिर दर्शन के महत्व बताते हुए कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, इसलिए वह यहां आते हैं।उनकी कृपा से लोगों की सभी तिकड़में खत्म हो जाएंगी। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता और गोपाल यादव उनके साथ मौजूद रहे।रणवीर सिंह यादव की पुण्यतिथि पर परिवार व सपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलिसैफई। सैफई महोत्सव के संस्थापक व सैफई के पहले ब्लॉक प्रमुख स्व. रणवीर सिंह यादव की 24वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को मनाई गई। समाधि स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सपा परिवार के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अंत्येष्टि स्थल पर सुबह शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनकी पत्नी एवं ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव, पुत्र पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, जिपं अध्यक्ष अभिषेक अंशुल यादव ने यज्ञ में आहुतियां दीं। सुबह से ही समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में अभयराम सिंह यादव, आर्यन यादव, एमएलसी मुकुल यादव, झिगूपुर के प्रधान सोनू यादव, किसान नेता संजीव यादव, प्रधान रामफल वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। संवाद