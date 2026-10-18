Etawah News: ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस आज रहेगी प्रभावित, यात्रियों को होगी परेशानी

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यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने दी। बताया कि बीना स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य कई दिन चलेगा। इसके चलते इस मार्ग से चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त व डायवर्ट किया गया है। इसमें मुख्य रूप से ट्रेन संख्या 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस डायवर्ट की गई। यह ट्रेन को निर्धारित मार्ग महादेवखेड़ी-बीना-आगासोद के स्थान पर महादेवखेड़ी-मालखेड़ी–आगासोद के मार्ग से संचालित किया जाएगा।इसकी वजह से यह ट्रेन 19 अक्तूबर को प्रभावित रहेगी। ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस के डायवर्ट होने से लेटलतीफी होगी। इसी तरह यह ट्रेन संख्या 15045 गोरखपुर–ओखा एक्सप्रेस 22 अक्तूबर को भी डायवर्ट रहेगी। इस ट्रेन को अपने निर्धारित मार्ग आगासोद-बीना-महादेवखेड़ी के स्थान पर आगासोद-मालखेड़ी-महादेवखेड़ी के मार्ग से चलाई जाएगी। ये ट्रेन अप में इटावा जंक्शन दोपहर दो बजकर 35 पर आती है जबकि डाउन में यह ट्रेन सुबह नौ बजकर 10 मिनट पर पहुंचती है।सीपीआरओ ने बताया कि यात्री घर से निकलने से पहले एनटीएस एप से जानकारी प्राप्त कर लें। इससे उन्हें यात्रा करने में कोई असुविधा न हो।