Etawah News: विजयदशमी पर निकलेगी श्रीराम विजय यात्रा, होगा सनातन धर्म सम्मेलन

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यात्रा अयोध्या के संतों के सानिध्य में निकाली जाएगी। इसमें महंत कमल नयन दास, राघवेश दास वेदांती और राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मुख्य अतिथि होंगे। ये सभी सनातन धर्म सम्मेलन में सनातन बोर्ड की मांग पर अपने विचार रखेंगे। यात्रा मंगलवार सुबह नौ बजे टिक्सी मंदिर से शुरू होकर पक्का तालाब पहुंचेगी।यहां भगवान श्रीराम की प्रतिमा की आरती के बाद समापन होगा। आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति व धार्मिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। प्रदीप शर्मा ने शहरवासियों से यात्रा और सम्मेलन में अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।