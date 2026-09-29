Etawah News: हर गांव में सक्रिय हों ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी

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पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की सक्रियता केवल बैठकों तक सीमित न रहकर समाज के प्रत्येक गांव और परिवार तक पहुंचनी चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे रविवार को दो-दो न्याय पंचायतों में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस तरह हर माह चार न्याय पंचायतों तक संगठन की पहुंच बनाई जाएगी।इन बैठकों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर समाज के लोगों से संपर्क कर संगठन की गतिविधियों और उद्देश्यों से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा दिवाली के अवसर पर मां ब्रह्माणी देवी मंदिर पर दीपोत्सव समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सुनील पाठक, देवेंद्र उपाध्याय, धर्मेंद्र पाठक, राम किशोर पांडेय, सत्यवीर पाठक, श्याम मोहन मिश्रा आदि रहे। (संवाद)