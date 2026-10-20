Etawah News: चेन पुलिंग से 20 मिनट खड़ी रही नॉन स्टॉप स्पेशल ट्रेन

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भरथना। भरथना रेलवे स्टेशन के पूर्वी ओर एडवांस सिग्नल के पास शनिवार रात 9:30 बजे दिल्ली से कानपुर जा रही नॉन स्टॉप फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेन अचानक रुक गई। ट्रेन रुकते ही आरपीएफ स्कॉट सक्रिय हुआ तो पता चला कि किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी है। चेन पुलिंग करने वाले का कोई पता नहीं चल सका। यात्रियों ने बताया कि चेन पुलिंग करने वाला उतर कर चला गया। इसके चलते 20 मिनट तक ट्रेन मेन लाइन पर खड़ी रही और 9:50 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। (संवाद)