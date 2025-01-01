Etawah News: चंबल में कूदे युवक का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

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नगला चौप निवासी सत्येंद्र उर्फ कैलाश (33) सोमवार देर शाम पत्नी से विवाद के बाद चंबल नदी में कूद गया था। मंगलवार सुबह पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान शुरू किया। टीम ने चंबल पुल के नीचे से लेकर सिद्धनाथ मंदिर, ढकरा, कुंदौल, भरेह संगम होते हुए पचनद तक नदी में तलाश की। गोताखोरों और टीम के सदस्यों ने कई घंटे तक अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। उधर, घटना के बाद से युवक के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।परिजन चंबल पुल पर बैठकर युवक के मिलने की आस लगाए हुए हैं। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। प्रभारी निरीक्षक शशांक राजपूत ने बताया कि घटना के दूसरे दिन भी युवक का पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ और पुलिस की ओर से तलाश जारी है। (संवाद)