Etawah News: अस्पताल में लावारिस छोड़ी नवजात, इलाज के दौरान मौत

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रक्तदाता समूह के संचालक शरद तिवारी ने बताया सात अक्तूबर की शाम करीब 5:10 बजे नवजात बच्ची को आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। प्रथमदृष्टया आशंका जताई जा रही है कि बच्ची का जन्म विश्वविद्यालय परिसर में ही हुआ था और उसके परिजन जिंदा हालत में छोड़कर चले गए थे।बच्ची की हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन आठ अक्तूबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तीन दिन परिजन की तलाश की गई। इसके बाद थाना पुलिस ने 13 अक्तूबर की शाम करीब 5:40 बजे शव का पंचनामा भरकर उसे 72 घंटे के लिए शव गृह में सुरक्षित रखवा दिया।इस दौरान बच्ची के परिजन की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। पहचान न होने पर शनिवार को शव का अंतिम संस्कार कराया गया और यमुना किनारे दफनाया गया। नवजात बच्ची को अंतिम विदाई देने पहुंचे रक्तदाता समूह के सदस्यों की आंखें नम हो गईं।प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया कि 72 घंटे की समयावधि पूरी होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद नियमानुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।