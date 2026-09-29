Etawah News: तेंदुए ने जमुनापारी बकरी को मारा, पशुपालकों में दहशत

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ब्लॉक के सिरसा गांव में रविवार शाम करीब छह बजे बीहड़ किनारे खेतों में पशुपालक गोपाल सिंह जमुनापारी बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान बीहड़ की ओर से झाड़ियों में छिपकर आए तेंदुए ने अचानक बकरी पर हमला कर दिया। तेंदुए को सामने देखकर गोपाल सिंह ने मौके से भागकर जान बचाई। हमले में घायल बकरी ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया।ग्रामीणों के अनुसार, तीन दिन पहले बीहड़ में तारा सिंह की बकरी पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पिछले सप्ताह पड़ोसी गांव कोला में नौवत सिंह, डोला सिंह और दिनेश सिंह की बकरियों को भी तेंदुए ने मार डाला था। ग्रामीणों का कहना है कि कोला, सोनेपुरा, उखरेला, विंडवाकला, रानीपुरा, बलजुपुरा, सिरसा, अनैठा, बिठौली, ललुपुरा, लालपुरा, तेलियन खोड़न, गुरभेली और सिंड़ौस समेत आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी बढ़ गई है। इससे किसान और पशुपालक अकेले खेतों पर जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने सेंचुरी विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है।वर्जनतेंदुआ के बकरी मारने की सूचना मिली है टीम को मौके पर भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद पशुपालक को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।कोटेश त्यागी, सेंचुरी रेंजर