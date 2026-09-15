Etawah News: टेंट लगाते समय एचटी लाइन से टकराया लोहे का पोल, तीन झुलसे
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:45 AM IST
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इकदिल। सोमवार सुबह इलेक्ट्रॉनिक दुकान के शुभारंभ के लिए टेंट लगाते समय लोहे का पोल ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गया। करंट की चपेट में आने से प्रांजल त्रिपाठी (15) पुत्र उपेंद्र त्रिपाठी निवासी पक्का बाग और टेंट कर्मचारी कुणाल व रिशु झुलस गए। हादसे के बाद बिजली आपूर्ति बंद कराकर घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपखंड अधिकारी प्रेमचंद्र ने बताया कि दुकान बनने के बाद जमीन का स्तर बढ़ने से बिजली के तार नीचे हो गए हैं। लाइन को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा।(संवाद)
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