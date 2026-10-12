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Etawah News: एआरटीओ में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के निर्देश

Mon, 12 Oct 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:54 PM IST
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Instructions issued to ban the entry of outsiders into the ARTO office.
इटावा। उप परिवहन उपायुक्त आरआर सोनी ने सोमवार को एआरटीओ का औचक निरीक्षण किया। ऑफिस में कुछ बाहरी लोगों को अंदर देख उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही एआरटीओ प्रदीप कुमार को बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने राजस्व की पड़ताल की। इसमें इटावा में राजस्व वसूली में प्रगति अच्छी मिली। इस दौरान लाइसेंस बनवाने आए लोगों से बातचीत की। साथ ही आरटीआई अखिलेश यादव से फिटनेस प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी ली। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। (संवाद)
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