Etawah News: दुःखों से मुक्ति का कलियुग में सबसे सरल मार्ग है भगवान की भक्ति

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उन्होंने कहा कि कलियुग में भगवान की भक्ति ही जीवन को सार्थक बनाती है। यह दुखों से मुक्ति पाने का सबसे सरल मार्ग है। आचार्य ने नैमिषारण्य तीर्थ का प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि नारदजी ने मनुष्यों के दुख देखकर भगवान विष्णु की शरण ली थी। भगवान विष्णु ने उन्हें कल्याण और प्रभु भक्ति का मार्ग सुझाया।आचार्य ने बताया कि कथा श्रवण से मन में भक्ति, श्रद्धा और सद्कर्मों की भावना जागृत होती है। आयोजक गिरीश चंद्र तिवारी और परीक्षित कुलदीप-रीना तिवारी ने श्रद्धालुओं से कथा सुनने की अपील की। (संवाद)