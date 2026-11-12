Etawah News: त्योहार पर 9,226 मरीजों का ओपीडी में उपचार

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7 से 12 नवंबर 2026 तक अस्पताल प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की गई। इस अवधि में 9,226 मरीजों को ओपीडी सेवाएं मिलीं। 2,097 मरीजों ने इमरजेंसी में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया। 1,192 मरीजों को आईपीडी के तहत भर्ती कर उपचार दिया गया। अस्पताल में 175 बड़ी शल्य चिकित्सा और 795 छोटी शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक की गईं। 94 प्रसव भी अस्पताल में कराए गए। संवाद

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सैफई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ने दिवाली पर्व के दौरान भी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। कुलपति प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने बताया कि दिवाली के दौरान इमरजेंसी, ओपीडी, भर्ती मरीजों के उपचार और शल्य चिकित्सा जैसी सेवाएं संचालित होती रहीं।