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इटावा : बकेवर कस्बा के आर्यसमाज मंदिर का 109 वां तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव का आयोजन सुबह 08 बजे से।



रोजगार मेला

इटावा : शहर के जीआईसी परिसर में रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।



किसान मेला

इटावा : जनता इंटर कालेज बकेवर में किसान मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।



जनसुनवाई

इटावा : विकास भवन सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य की ओर से जनसुनवाई सुबह 11 बजे से।

चौपाल

इटावा : भरथना ब्लॉक में राज्य महिला आयोग की सदस्य की जागरूकता चौपाल का आयोजन दोपहर 02:30 बजे से।

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धर्म-कर्म

ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से

बकेवर : देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।

इटावा : छिपैटी पट्टी गली स्थित खाटू श्याम मंदिर में शृंगार व भजन-कीर्तन का आयोजन शाम 06:30 बजे से।

इटावा : श्री गुरुनानक जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में सबद कीर्तन व आरती का आयोजन शाम 07 बजे से।

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9528031737

वार्षिकोत्सव