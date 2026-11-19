Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 19 Nov 2026 11:40 PM IST
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वार्षिकोत्सव
इटावा : बकेवर कस्बा के आर्यसमाज मंदिर का 109 वां तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव का आयोजन सुबह 08 बजे से।
रोजगार मेला
इटावा : शहर के जीआईसी परिसर में रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
किसान मेला
इटावा : जनता इंटर कालेज बकेवर में किसान मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई
इटावा : विकास भवन सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य की ओर से जनसुनवाई सुबह 11 बजे से।
चौपाल
इटावा : भरथना ब्लॉक में राज्य महिला आयोग की सदस्य की जागरूकता चौपाल का आयोजन दोपहर 02:30 बजे से।
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धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
बकेवर : देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
इटावा : छिपैटी पट्टी गली स्थित खाटू श्याम मंदिर में शृंगार व भजन-कीर्तन का आयोजन शाम 06:30 बजे से।
इटावा : श्री गुरुनानक जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में सबद कीर्तन व आरती का आयोजन शाम 07 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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इटावा : बकेवर कस्बा के आर्यसमाज मंदिर का 109 वां तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव का आयोजन सुबह 08 बजे से।
रोजगार मेला
इटावा : शहर के जीआईसी परिसर में रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
किसान मेला
इटावा : जनता इंटर कालेज बकेवर में किसान मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई
इटावा : विकास भवन सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य की ओर से जनसुनवाई सुबह 11 बजे से।
चौपाल
इटावा : भरथना ब्लॉक में राज्य महिला आयोग की सदस्य की जागरूकता चौपाल का आयोजन दोपहर 02:30 बजे से।
धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
बकेवर : देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
इटावा : छिपैटी पट्टी गली स्थित खाटू श्याम मंदिर में शृंगार व भजन-कीर्तन का आयोजन शाम 06:30 बजे से।
इटावा : श्री गुरुनानक जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में सबद कीर्तन व आरती का आयोजन शाम 07 बजे से।
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