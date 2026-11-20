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बुधवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उसकी बहन ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन-फानन में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया। भाई का आरोप है कि मंगल पहले भी उसकी बहन के साथ गाली-गलौज कर चुका है।इतना ही नहीं, खेत पर पहुंचकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मंगल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।(संवाद)