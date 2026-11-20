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भिंड के किशन की गढ़िया गांव निवासी रामप्रसिंह ने बताया कि उनकी तीन भैंस और दो पड़िया दो नवंबर को खेत से लापता हो गईं थीं। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर उन्होंने ऊमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मंगलवार को सूचना मिली कि उनके पशु नगला कढोरी गांव निवासी गोली के घर में बंधे हैं।रामप्रसिंह गांव पहुंचे तो पांचों पशु वहां मिले। आरोप है कि पहचान बताने के बावजूद उन्हें पशु सौंपने से इन्कार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने चकरनगर थाने में शिकायत की। प्रभारी निरीक्षक शशांक राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पशुओं को मुक्त कराकर मालिक को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि किसान ने फसल नष्ट करने के कारण पशुओं को बांध लिया था। (संवाद)