Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : जिले के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।



शिविर

इटावा : जिले के सभी बूथ केंद्रों पर मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर शिविर का आयोजन 10 बजे से।



ट्रायल प्रतियोगिता

इटावा : सैफई स्टेडियम में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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रासलीला

बकेवर : लखना में सात दिवसीय रासलीला कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।

रामलीला

भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में समापन समारोह व पुरस्कार वितरण का आयोजन रात 08 बजे से।

बकेवर: लखना की रामलीला में सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।

ताखा : ऊसराहार रामलीला में मुनि याचना, ताड़का वध व पुष्प वाटिका रात 08 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

समाधान दिवस