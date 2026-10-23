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Etawah News: सिटी में आज

Fri, 23 Oct 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:12 PM IST
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In the city today
समाधान दिवस
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इटावा : जिले के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।

शिविर
इटावा : जिले के सभी बूथ केंद्रों पर मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर शिविर का आयोजन 10 बजे से।

ट्रायल प्रतियोगिता
इटावा : सैफई स्टेडियम में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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रासलीला
बकेवर : लखना में सात दिवसीय रासलीला कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।
रामलीला
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में समापन समारोह व पुरस्कार वितरण का आयोजन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।
ताखा : ऊसराहार रामलीला में मुनि याचना, ताड़का वध व पुष्प वाटिका रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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