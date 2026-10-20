Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : चौगुर्जी स्थित मंदिर पर दशहरा पर कन्या भोज समेत भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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देवी जागरण

ताखा : क्षेत्र के नगरिया यादवान में दशहरा पर देवी जागरण का आयोजन रात 08 बजे से।

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रामलीला

इटावा : शहर के रामलीला मैदान में अहिरावण व रावण वध लीला का मंचन शाम 08 बजे से।

इटावा : तकीपुरा मूंज में मेघनाथ वध व सती सुलोचना की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

इटावा : मानिकपुर बसू में कुंभकरण वध, मेघनाथ वध की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।

जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से रावण वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में रावण वध की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।

भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में मेघनाथ व रावण की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

बकेवर: लखना की रामलीला में मेघनाथ वध व सती सुलोचना की लीला मंचन रात 08 बजे से।

ताखा : सरसईनावर रामलीला में रावण वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

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बुधवार के कार्यक्रम -- -- -- -- -



रामलीला

इटावा : शहर के रामलीला मैदान में भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन शाम 08 बजे से।

इटावा : तकीपुरा मूंज में अहिरावण वध व रावण वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

इटावा : मानिकपुर बसू में अहिरावण वध, रावण वध की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।

जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से राम राज्याभिषेक मंचन रात 08 बजे से।

बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में राम राज्याभिषेक का मंचन रात 08 बजे से।

भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में भरत मिलाप व नाटक का मंचन रात 08 बजे से।

बकेवर: लखना की रामलीला में रावण वध व पुतला दहन की लीला आयोजन रात 08 बजे से।

ताखा : सरसईनावर रामलीला में भरत मिलाप व नाटक का मंचन रात 08 बजे से।

भंडारा