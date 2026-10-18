Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : जिले के सभी देवी मंदिरों में राम नवमी पर पूजा-अर्चना का आयोजन सुबह 08 बजे से।



भंडारा

इटावा : रेलवे रोड स्थित मंदिर पर राम नवमी पर कन्या भोज समेत भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से। -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

रामलीला

इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में मेघनाथ व कुंभकरण वध की लीला का मंचन शाम 08 बजे से।

इटावा : तकीपुरा मूंज में लक्ष्मण शक्ति व कुंभकरण वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।

जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से कुंभकरण वध व मेघनाथ वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

बसरेहर : रामलीला में कुंभकरण वध व मेघनाथ वध की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।

भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में लंका दहन व अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।

बकेवर: लखना की रामलीला में लक्ष्मण शक्ति की लीला मंचन रात 08 बजे से।

ताखा : सरसईनावर रामलीला में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन रात 08 बजे से

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

पूजा-अर्चना