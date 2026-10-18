Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
पूजा-अर्चना
इटावा : जिले के सभी देवी मंदिरों में राम नवमी पर पूजा-अर्चना का आयोजन सुबह 08 बजे से।
भंडारा
इटावा : रेलवे रोड स्थित मंदिर पर राम नवमी पर कन्या भोज समेत भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
रामलीला
इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में मेघनाथ व कुंभकरण वध की लीला का मंचन शाम 08 बजे से।
इटावा : तकीपुरा मूंज में लक्ष्मण शक्ति व कुंभकरण वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से कुंभकरण वध व मेघनाथ वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
बसरेहर : रामलीला में कुंभकरण वध व मेघनाथ वध की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में लंका दहन व अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में लक्ष्मण शक्ति की लीला मंचन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसईनावर रामलीला में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन रात 08 बजे से
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप नंबर
9528031737
विज्ञापन
इटावा : जिले के सभी देवी मंदिरों में राम नवमी पर पूजा-अर्चना का आयोजन सुबह 08 बजे से।
भंडारा
इटावा : रेलवे रोड स्थित मंदिर पर राम नवमी पर कन्या भोज समेत भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रामलीला
इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में मेघनाथ व कुंभकरण वध की लीला का मंचन शाम 08 बजे से।
इटावा : तकीपुरा मूंज में लक्ष्मण शक्ति व कुंभकरण वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से कुंभकरण वध व मेघनाथ वध की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
बसरेहर : रामलीला में कुंभकरण वध व मेघनाथ वध की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में लंका दहन व अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में लक्ष्मण शक्ति की लीला मंचन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसईनावर रामलीला में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन रात 08 बजे से
व्हाट्सएप नंबर
9528031737